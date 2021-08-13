В Украине изменили правила въезда для паломников

В Украине изменили правила въезда для иностранных граждан, приезжающих для совершения паломничества.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте МИД.

Иностранцы и лица без гражданства, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, должны иметь полис страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнером на территории Украины, покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.

Также необходимо иметь один из следующих документов:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы)

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы)

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного в соответствии с Международными медико-санитарными правилами либо в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинацию от COVID-19;

иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или выздоровления лица от COVID-19, выданного уполномоченными органами иностранных государств, с которыми Украина заключены международные договоры о взаимном признании COVID-сертификатов.

В случае отсутствия вышеуказанных документов и в случае невозможности установления или отказа от установки мобильного приложения "Дома" лицом, подлежащим самоизоляции, такому лицу будет отказано в пересечении государственной границы Украины.

При условии получения полного курса вакцинации от COVID-19 иностранец не подлежит самоизоляции после пересечения границы.