Мешканця Хмельниччини посадили на 10 років за зґвалтування хлопчика

Суд у Хмельницькій області засудив до 10 років позбавлення волі мешканця Хмельниччини, який зґвалтував малолітнього хлопчика, схиливши його до статевого акту роликом сексуального характеру.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Хмельницької обласної прокуратури судом винесено обвинувальний вирок мешканцю Хмельниччини, який вчинив зґвалтування малолітнього хлопчика (ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі".

Деталі: Правоохоронці довели, що засуджений підтримував з хлопчиком дружні стосунки, часто запрошував його до себе в гості. В один із таких днів демонстрацією роликів сексуального характеру чоловік схилив дитину до неправомірних дій.

Після зґвалтування ґвалтівник наказав дитині нікому нічого не говорити. Проте наляканий хлопчик все-таки розповів про це своєму старшому брату.