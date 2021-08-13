Жителя Хмельниччины посадили на 10 лет за изнасилование мальчика

Суд в Хмельницкой области приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Хмельницкой области, который изнасиловал малолетнего мальчика, склонив его к половому акту роликом сексуального характера.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "При поддержание публичного обвинения ювенальными прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры судом вынесен обвинительный приговор жителю Хмельницкой области, который совершил изнасилование малолетнего мальчика (ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы".

Детали Правоохранители доказали, что осужденный поддерживал с мальчиком дружеские отношения, часто приглашал его к себе в гости. В один из таких дней демонстрацией роликов сексуального характера мужчина склонил ребенка к неправомерным действиям.

После изнасилования насильник приказал ребенку никому ничего не говорить. Однако напуганный мальчик все-таки рассказал об этом своему старшему брату.