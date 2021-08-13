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Конституцію Пилипа Орлика готуються показати в Софії Київській

П'ятниця, 13 серпня 2021, 12:45
Конституцію Пилипа Орлика готуються показати в Софії Київській

В Україну вперше прибув оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика, з наступного тижня її тимчасово експонуватимуть у межах святкування 30-ї річниці Незалежності України. 

Джерело: Офіс президента Володимира Зеленського, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, перший заступник гендиректора Національного заповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко

Деталі: Усі охочі матимуть змогу побачити цей історичний документ з 16 серпня до 14 листопада 2021 року в Софійському соборі в Києві. Там уже готуються до експозиції. 

 
Оригінал Конституції Пилипа Орлика
president.gov.ua

Конституція Пилипа Орлика (1710) прибула в Україну вперше за 311 років з часу свого створення. Її привезли 10 серпня

Президент Володимир Зеленський доручав це міністру закордонних справ Дмитру Кулебі. Переговори тривали багато місяців, адже шведська сторона була готова надавати лише копії документа. Але завдяки наполегливій роботі МЗС, посольства України в Королівстві Швеція, Міністерства культури Національний архів Швеції погодився надати в позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика.

Міністр Ткаченко був присутнім під час встановлення історичного документу до експозиції 13 серпня. "Це зворушливо, хвилююче та відповідально. Так і хотілось сказати "Ласкаво просимо додому", – написав він.

Для експонування Конституції Пилипа Орлика та інших артефактів, зі Швеції прибули спеціальні вітрини з вбудованою системою мікроклімату та безпеки.

Конституція Пилипа Орлика – перша в світі Конституція, що визначала основи державного устрою, форми правління і в якій окреслювались державні кордони. У ній вже тоді йшлося про цілісніть і непорушність кордонів України та відновлення братерства з Кримською державою.

Латиномовна конституція буде представлена на шведській виставці "Раритети Української козацької держави – Гетьманщини XVII- XVIII ст." у Софії Київській. 

Також на експозиції ще 3 старовинних предмети тих часів. Булава гетьмана Пилипа Орлика з Міської бібліотеки Лінчопінга, мощехранительниця (знак гідності голови української держави, або Клейнод гетьмана Івана Мазепи) та два оригінали універсалів гетьмана Івана Мазепи, що зберігаються в Україні.

Довідка: Перша українська Конституція була ухвалена на зборах козацтва біля містечка Тягиня на правому березі річки Дністер 5 квітня 1710 року. Вона містить преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана. Конституція Пилипа Орлика була укладена у двох примірниках: українською та латинською мовами, має дві староукраїнські редакції.

Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася на чужині, а її творці не мали змоги повернутися на батьківщину.

Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається в Національному архіві Швеції у Стокгольмі.

Олена Рощенко, УП
Теми: історіякультураШвеціяЗеленський
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