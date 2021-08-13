Конституция Пилипа Орлика готовятся показать в Софии Киевской

В Украину впервые прибыл оригинал латиноязычной Конституции Пилипа Орлика, со следующей недели ее будут временно экспонировать в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины.

Источник: Офис президента Владимира Зеленского, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, первый заместитель гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко

Детали: Все желающие смогут увидеть этот исторический документ с 16 августа по 14 ноября 2021 года в Софийском соборе в Киеве. Там уже готовятся к экспозиции.

Оригинал Конституции Пилипа Орлика president.gov.ua

Конституция Пилипа Орлика (1710) прибыла в Украину впервые за 311 лет с момента своего создания. Ее привезли 10 августа.

Президент Владимир Зеленский поручал это министру иностранных дел Дмитрию Кулебе. Переговоры шли много месяцев, так как шведская сторона была готова предоставлять только копии документа. Но благодаря упорной работе МИД, посольства Украины в Королевстве Швеция, Министерства культуры Национальный архив Швеции согласился предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика.

Министр Ткаченко присутствовал при установлении исторического документа в экспозицию 13 августа. "Это трогательно, волнующе и ответственно. Так и хотелось сказать "Добро пожаловать домой", – написал он.

Для экспонирования Конституции Пилипа Орлика и других артефактов, из Швеции прибыли специальные витрины со встроенной системой микроклимата и безопасности.

Конституция Пилипа Орлика – первая в мире Конституция, которая определяла основы государственного устройства, формы правления и в которой очерчивались осударственные границы. В ней уже тогда речь шла о целостности и нерушимости границ Украины и восстановлении братства с Крымским государством.

Латиноязычная конституция будет представлена ​​на шведской выставке "Раритеты Украинского казацкого государства – Гетманщины XVII- XVIII вв." в Софии Киевской.

Также на экспозиции еще 3 старинных предмета того времени. Булава гетмана Пилипа Орлика из Городской библиотеки Линчопинга, мощехранительница (знак достоинства главы украинского государства, или Клейнод гетмана Ивана Мазепы) и два оригинала универсалов гетмана Ивана Мазепы, которые хранятся в Украине.

Справка: Первая украинская Конституция была принята на собрании казачества возле городка Тягин на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710 года. Она содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Конституция Пилипа Орлика была заключена в двух экземплярах: на украинском языке и латыни, имеет две староукраинские редакции.

Реальной силы Конституция Пилипа Орлика так и не получила, поскольку сздавалась на чужбине, а ее создатели не могли вернуться на родину.

Оригинал, написанный рукой Пилипа Орлика, хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме.