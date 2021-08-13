Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Греції штам "Дельта" складає 79% нових випадків коронавірусу

П'ятниця, 13 серпня 2021, 12:52
Фото Shutterstock

Варіант коронавірусу "Дельта" став домінуючим штамом у Греції, на нього припадає 79,1% нових випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

Спеціаліст з інфекційних хвороб та член урядового Комітету експертів з коронавірусу Хараламбос Гогос сказав на брифінгу для преси, що скоро "Дельта" досягне 90% і це відбудеться швидше, ніж очікувалося науковою спільнотою.

Крім того, за словами експерт, кількість госпіталізацій у Греції подвоїлася за останні 20 днів.

Національна організація громадського здоров'я у четвер оголосила про 3605 нових інфекцій у Греції, тоді як кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії зросла до 240.

Понад 5,8 мільйона дорослих греків (65,1% від усього населення) отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу, тоді як 61,1% дорослих пройшли повний курс вакцинації.

Нагадаємо, уряд Греції вирішив надати Україні 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.

Теми: Греціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський доручив Данілову організувати засідання РНБО

Білорусь може отримати майже $1 млрд від МВФ

У НСЗУ пояснили, чому медики на Львівщині не отримали зарплат та оголосили голодування

Беленюка на Печерську образили молоді расисти

"Це обурливо": Лавров відреагував на звернення Зеленського до мешканців Донбасу

Суд конфіскував у Киви 1,2 млн, зароблених на жомовій ямі

Усі новини...
Греція
Українські пожежники загасили дві пожежі в Греції за добу
Майже 85 тисяч гектарів випаленої землі: пожежі у Греції тривають
Греція надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca
Останні новини
20:22
Окупанти обстрілювали з гранатометів біля Невельського, у ЗСУ без втрат
20:08
У Польщі в центрі міста семеро осіб закидали пляшками українця – ЗМІ
19:50
Курс гривні до долара продовжує зміцнюватися
19:34
"Слуги" звернулися до Нацполіції через напад на Беленюка
19:15
Посол в Туреччині розповів про переваги і ризики для України від нового каналу "Стамбул"
18:51
ЦВК відмовила у проведенні референдуму за народною ініціативою
18:38
Мінекономіки ініціює робочу групу для трансформації Держзернової корпорації
18:32
Зеленський доручив Данілову організувати засідання РНБО
18:16
Росія планує втручатись у майбутні вибори в США – розвідка
17:48
Гривня зміцніла до долара на закритті міжбанку
Усі новини...