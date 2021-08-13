В Греции штамм "Дельта" составляет 79% новых случаев коронавируса

Вариант коронавируса "Дельта" стал доминирующим штаммом в Греции, на него приходится 79,1% новых случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Специалист по инфекционным болезням и член правительственного Комитета экспертов по коронавирусу Хараламбос Гогос сказал на брифинге для прессы, что скоро "Дельта" достигнет 90%, и это произойдет быстрее, чем ожидалось научным сообществом.

Кроме того, по словам эксперта, количество госпитализаций в Греции удвоилось за последние 20 дней.

Национальная организация общественного здоровья в четверг объявила о 3605 новых случаях инфекции в Греции, тогда как количество пациентов в отделениях интенсивной терапии выросло до 240.

Более 5,8 миллиона взрослых греков (65,1% от всего населения) получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса, тогда как 61,1% взрослых прошли полный курс вакцинации.

Напомним, правительство Греции решило предоставить Украине 100 000 доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.