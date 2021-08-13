На Маковея синоптик обіцяє чудову погоду, Україну розігріватиме антициклон

На українців чекає комфортний вікенд із сухою і теплою погодою, з понеділка посилиться спека.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "На Маковія 14 серпня в Україні буде чудова погода. Температура повітря радуватиме комфортними градусами. Очікується впродовж дня +24+29.

Антициклон на ім'я Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від хвацьких циклонів Kurt та Luciano, зумовить практично повсюди в Україні суху сонячну погоду..

Хіба що крайній схід та Приазов'я трохи зачепить незначними дощами теплий атмосферний фронт".

Деталі: У Києві в суботу передбачається сонячна погода з температурою повітря +27, +28 градусів.

15-го серпня температура повітря почне підвищуватися. Очікується +26+31 градус.

Суха повітряна маса домінуватиме в усіх областях.

В столиці у неділю стовпчики термометрів піднімуться вже до +30 градусів.

За даними Діденко, з початку наступного тижня спека в більшості областей України посилиться до +30+35 градусів.

Тому вихідні будуть найкращим взірцем помірної погоди, практично ідеальної серпневої синоптичної ситуації.