На Маковея синоптик обіцяє чудову погоду, Україну розігріватиме антициклон
На українців чекає комфортний вікенд із сухою і теплою погодою, з понеділка посилиться спека.
Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook
Пряма мова: "На Маковія 14 серпня в Україні буде чудова погода. Температура повітря радуватиме комфортними градусами. Очікується впродовж дня +24+29.
Антициклон на ім'я Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від хвацьких циклонів Kurt та Luciano, зумовить практично повсюди в Україні суху сонячну погоду..
Хіба що крайній схід та Приазов'я трохи зачепить незначними дощами теплий атмосферний фронт".
Деталі: У Києві в суботу передбачається сонячна погода з температурою повітря +27, +28 градусів.
15-го серпня температура повітря почне підвищуватися. Очікується +26+31 градус.
Суха повітряна маса домінуватиме в усіх областях.
В столиці у неділю стовпчики термометрів піднімуться вже до +30 градусів.
За даними Діденко, з початку наступного тижня спека в більшості областей України посилиться до +30+35 градусів.
Тому вихідні будуть найкращим взірцем помірної погоди, практично ідеальної серпневої синоптичної ситуації.