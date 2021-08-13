На Маковея синоптик обещает отличную погоду, Украину будет разогревать антициклон
Украинцев ждет комфортный уик-енд с сухой и теплой погодой, с понедельника усилится жара.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "На Маковея 14 августа в Украине будет прекрасная погода. Температура воздуха будет радовать комфортными градусами. Ожидается течение дня +24 +29.
Антициклон по имени "Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano, обусловит практически повсеместно в Украине сухую солнечную погоду..
Разве что крайний восток и Приазовье немного заденет незначительными дождями теплый атмосферный фронт".
Детали: В Киеве в субботу предполагается солнечная погода с температурой воздуха +27, +28 градусов.
15 августа температура воздуха начнет повышаться. Ожидается + 26 + 31 градус.
Сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях.
В столице в воскресенье столбики термометров поднимутся уже до +30 градусов.
По данным Диденко, с начала следующей недели жара в большинстве областей Украины усилится до +30 +35 градусов.
Таким оразом выходные будут лучшим образцом умеренной погоды, практически идеальной августовской синоптической ситуации.