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На Маковея синоптик обещает отличную погоду, Украину будет разогревать антициклон

Пятница, 13 августа 2021, 13:01

Украинцев ждет комфортный уик-енд с сухой и теплой погодой, с понедельника усилится жара.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "На Маковея 14 августа в Украине будет прекрасная погода. Температура воздуха будет радовать комфортными градусами. Ожидается течение дня +24 +29.

Антициклон по имени "Elfi, который блокирует приход влажной воздушной массы от лихих циклонов Kurt и Luciano, обусловит практически повсеместно в Украине сухую солнечную погоду..

Разве что крайний восток и Приазовье немного заденет незначительными дождями теплый атмосферный фронт".

Детали: В Киеве в субботу предполагается солнечная погода с температурой воздуха +27, +28 градусов.

15 августа температура воздуха начнет повышаться. Ожидается + 26 + 31 градус.

Сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях.

В столице в воскресенье столбики термометров поднимутся уже до +30 градусов.

По данным Диденко, с начала следующей недели жара в большинстве областей Украины усилится до +30 +35 градусов.

Таким оразом выходные будут лучшим образцом умеренной погоды, практически идеальной августовской синоптической ситуации.

Украинская правда
Темы: погода
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