Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом до Зеленського

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 20 серпня відвідає Росію з офіційним візитом.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

У Москві запланована зустріч Меркель з президентом Росії Владіміром Путіним, сказав Зайберт і додав, що деталі обох візитів будуть оприлюднені наступного тижня.

Раніше стало відомо, що Меркель приїде до Києва 22 серпня на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Очевидно, однією з головних тем переговорів буде газопровід "Північний потік-2", будівництво якого завершується у Балтійському морі.

Меркель також запросили долучитись до саміту Кримської платформи наступного дня, але її участь залишається під питанням.