Меркель встретится с Путиным перед визитом к Зеленскому

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию с официальным визитом.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В Москве запланирована встреча Меркель с президентом России Владимиром Путиным, сказал Зайберт и добавил, что детали обоих визитов будут обнародованы на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Меркель приедет в Киев 22 августа на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Очевидно, одной из главных тем переговоров будет газопровод "Северный поток-2", строительство которого завершается в Балтийском море.

Меркель также пригласили присоединиться к саммиту Крымской платформы на следующий день, но ее участие остается под вопросом.