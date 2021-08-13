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Меркель встретится с Путиным перед визитом к Зеленскому

Пятница, 13 августа 2021, 13:22
Ангела Меркель и Владимир Путин Фото AP

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию с официальным визитом.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В Москве запланирована встреча Меркель с президентом России Владимиром Путиным, сказал Зайберт и добавил, что детали обоих визитов будут обнародованы на следующей неделе.

Ранее стало известно, что Меркель приедет в Киев 22 августа на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Очевидно, одной из главных тем переговоров будет газопровод "Северный поток-2", строительство которого завершается в Балтийском море.

Меркель также пригласили присоединиться к саммиту Крымской платформы на следующий день, но ее участие остается под вопросом.

Темы: МеркельПутинЗеленский
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