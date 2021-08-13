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Участь у "Кримській платформі" підтвердили 40 країн та організацій

П'ятниця, 13 серпня 2021, 13:34
Участь у Кримській платформі підтвердили 40 країн та організацій

Свою участь в установчому саміті "Кримської платформи" підтвердили 40 країн і міжнародних організацій, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Джерело: Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Сьогодні я радий оголосити, що ми досягли круглого числа. У нас є 40 підтверджень участі в саміті "Кримської платформи" – це держави і міжнародні організації"

Деталі: Кулеба нагадав, що на саміті "Кримської платформи" буде ухвалено Кримську декларацію, яка буде відкритою для подальшого приєднання держав, які з тієї чи іншої причини не зможуть узяти участі в установчому саміті.

"Насправді підтримка "Кримської платформи" буде ще більшою, і я переконаний, вона постійно зростатиме", – сказав голова МЗС.

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