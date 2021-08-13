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Участие в "Крымской платформе" подтвердили 40 стран и организаций

Пятница, 13 августа 2021, 13:34
Участие в Крымской платформе подтвердили 40 стран и организаций

Свое участие в учредительном саммите "Крымской платформы" подтвердили 40 стран и международных организаций, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Источник: Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры. У нас есть 40 подтверждений участия в саммите "Крымской платформы" – это государства и международные организации".

Детали: Кулеба напомнил, что на саммите "Крымской платформы" будет принята Крымская декларация, которая будет открыта для последующего присоединения государств, которые по той или иной причине не смогут принять участие в учредительном саммите.

"На самом деле поддержка "Крымской платформы" будет еще больше, и я убежден, она постоянно будет расти", – сказал глава МИД.

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