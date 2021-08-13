Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Участие в "Крымской платформе" подтвердили 40 стран и организаций

Пятница, 13 августа 2021, 13:34

Свое участие в учредительном саммите "Крымской платформы" подтвердили 40 стран и международных организаций, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Источник: Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры. У нас есть 40 подтверждений участия в саммите "Крымской платформы" – это государства и международные организации".

Детали: Кулеба напомнил, что на саммите "Крымской платформы" будет принята Крымская декларация, которая будет открыта для последующего присоединения государств, которые по той или иной причине не смогут принять участие в учредительном саммите.

"На самом деле поддержка "Крымской платформы" будет еще больше, и я убежден, она постоянно будет расти", – сказал глава МИД.

powered by lun.ua
Главное сегодня

Главный фискал, прокурор и член Совета НБУ: на главу БЭБ выбрали трех кандидатов

Новости 13 августа: Меркель и Путин, конфискация доходов Кивы

В Польше в центре города семь человек забросали бутылками украинца - СМИ

"Слуги" обратились к Нацполиции из-за нападения на Беленюка

Посол в Турции рассказал о преимуществах и рисках для Украины от нового канала "Стамбул"

Зеленский поручил Данилову организовать заседание СНБО

Все новости...
Последние новости
22:44
Зеленский отправил персонал для участия в операции ЕС в Боснии и Герцеговине
22:08
Новости экономики: украинцы доплатят налоги с сомнительных доходов, объемы экспорта растут
21:52
"По просьбе трудящихся": у Лукашенко пожаловались в ООН на санкции
21:33
"Шахтер" обыграл "Металлист-1925" в 4 туре УПЛ
21:19
Главный фискал, прокурор и член Совета НБУ: на главу БЭБ выбрали трех кандидатов
21:04
Новости 13 августа: Меркель и Путин, конфискация доходов Кивы
20:52
Украинские спасатели укрепляют имидж Украины в Турции - посол
20:37
Большая приватизация: помощник экс-нардепа Грановского хочет купить ОГХК
20:22
Оккупанты обстреливали из гранатометов возле Невельского, в ВСУ без потерь
20:08
В Польше в центре города семь человек забросали бутылками украинца - СМИ
Все новости...