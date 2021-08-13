У суботу на Хрещатику влаштують перетягування вантажівок

14 серпня на Хрещатику в Києві обмежать рух транспорту через проведення змагань "Тракпул чемпіонат".

Джерело: КМДА

Деталі: У суботу з 11:00 до 20:00 на проїжджій частині вулиці Хрещатик біля будівлі № 36 відбудуться змагання із перетягування вантажівок "Тракпул чемпіонат".

За інформацією організаторів, у змаганнях з перетягування вантажівок візьмуть участь 20 атлетів.

У рамках заходу заплановане проведення майстер-класів та відкритих тренувань для всіх охочих протягом дня, змагання зі стронгмену серед атлетів з інвалідністю, спортивний квест для дітей з інвалідністю.

Також буде розгорнуто п’ять спортивних локацій із різноманітних видів спорту: танцю, єдиноборства, стронгмену, волейболу сидячи, баскетболу.