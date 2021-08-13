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В субботу на Крещатике устроят перетягивание грузовиков

Пятница, 13 августа 2021, 13:53
Тракпул. фото с сайта bigkyiv

14 августа на Крещатике в Киеве ограничат движение транспорта из-за проведения соревнований "Тракпул чемпионат".

Источник: КГГА

Детали: В субботу с 11:00 до 20:00 на проезжей части улицы Крещатик возле здания № 36 состоятся соревнования по перетягиванию грузовиков "Тракпул чемпионат".

По информации организаторов, в соревнованиях по перетягиванию грузовиков примут участие 20 атлетов.

В рамках мероприятия запланировано проведение мастер-классов и открытых тренировок для всех желающих в течение дня, соревнования по стронгмену среди атлетов с инвалидностью, спортивный квест для детей с инвалидностью.

Также будет развернуто пять спортивных локаций по различным видам спорта: танцу, единоборств, стронгмена, волейболу сидя, баскетболу.

Темы: Киевавто
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