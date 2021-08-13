В субботу на Крещатике устроят перетягивание грузовиков
Пятница, 13 августа 2021, 13:53
14 августа на Крещатике в Киеве ограничат движение транспорта из-за проведения соревнований "Тракпул чемпионат".
Источник: КГГА
Детали: В субботу с 11:00 до 20:00 на проезжей части улицы Крещатик возле здания № 36 состоятся соревнования по перетягиванию грузовиков "Тракпул чемпионат".
По информации организаторов, в соревнованиях по перетягиванию грузовиков примут участие 20 атлетов.
В рамках мероприятия запланировано проведение мастер-классов и открытых тренировок для всех желающих в течение дня, соревнования по стронгмену среди атлетов с инвалидностью, спортивный квест для детей с инвалидностью.
Также будет развернуто пять спортивных локаций по различным видам спорта: танцу, единоборств, стронгмена, волейболу сидя, баскетболу.