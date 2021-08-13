Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В субботу на Крещатике устроят перетягивание грузовиков

Пятница, 13 августа 2021, 13:53
В субботу на Крещатике устроят перетягивание грузовиков
Тракпул. фото с сайта bigkyiv

14 августа на Крещатике в Киеве ограничат движение транспорта из-за проведения соревнований "Тракпул чемпионат".

Источник: КГГА

Детали: В субботу с 11:00 до 20:00 на проезжей части улицы Крещатик возле здания № 36 состоятся соревнования по перетягиванию грузовиков "Тракпул чемпионат".

По информации организаторов, в соревнованиях по перетягиванию грузовиков примут участие 20 атлетов.

В рамках мероприятия запланировано проведение мастер-классов и открытых тренировок для всех желающих в течение дня, соревнования по стронгмену среди атлетов с инвалидностью, спортивный квест для детей с инвалидностью.

Также будет развернуто пять спортивных локаций по различным видам спорта: танцу, единоборств, стронгмена, волейболу сидя, баскетболу.

Темы: Киевавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Киев
Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: