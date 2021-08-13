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У Росії нарахували, що за 6 місяців дали громадянство 184 тисячам українців

П'ятниця, 13 серпня 2021, 14:11
У Росії нарахували, що за 6 місяців дали громадянство 184 тисячам українців

Російська Федерація в першому півріччі 2021 року надала громадянство 184 385 громадянам України, йдеться у статистичних відомостях щодо міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ РФ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Якщо вірити даним МВС РФ, за січень-червень прийняли, поновили або визнали російське громадянство понад 184 тисяч громадян України.

Також за даний період прийнято рішення про видачу 16 202 посвідок на проживання для українців. Всього на даний час в РФ проживає за посвідками на проживання 105 144 українців, заявляє російське МВС.

Крім того, громадяни України в першому півріччі 2021 року одержали 7 583 дозволи на тимчасове проживання в Росії. Всього проживає за такими дозволами в Росії 52 798 українців, стверджує відомство.

Також у МВС РФ нарахували 154 339 приватних візитів громадян України в РФ за січень-червень. Згідно з цією статистикою, 102 662 українці приїхали на роботу, 7 704 – з метою навчання, 9 170 – як туристи 3 078 громадян мали ділові цілі, 143 громадянина – гуманітарну мету, з інших причин – 15 173 громадян.

Раніше повідомлялося, що в 2017 році російське громадянство отримали 85 119 українців, у 2018 році – 83 081 українець, в 2019 році – 299 422 українців, у 2020 році – 409 тисяч українців.

Також стверджувалося, що на роботу в РФ їздили: у 2017 році 503,3 тис. українців, у 2018 році – 460,6 тис., у 2019 році – 435,5 тис., у 2020 році – 148,6 тис. українців.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіягромадянство
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