В России насчитали, что за 6 месяцев дали гражданство 184 тысячам украинцев

Российская Федерация в первом полугодии 2021 года предоставила гражданство 184 385 гражданам Украины, говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Если верить данным МВД РФ, за январь-июнь приняли, восстановили или признали российское гражданство более 184 тысяч граждан Украины.

Также за данный период принято решение о выдаче 16 202 документов о виде на жительство для украинцев. Всего в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 105 144 украинцев, заявляет российское МВД.

Кроме того, граждане Украины в первом полугодии 2021 года получили 7 583 разрешения на временное проживание в России. Всего проживает по таким разрешениям в России 52 798 украинцев, утверждает ведомство.

Также в МВД РФ насчитали 154 339 частных визитов граждан Украины в РФ за январь-июнь. Согласно этой статистике, 102 662 украинца приехали на работу, 7 704 – с целью учебы, 9 170 – как туристы, 3 078 граждан имели деловые цели, 143 гражданина – гуманитарную цель, по иным причинам – 15 173 граждан.

Ранее сообщалось, что в 2017 году российское гражданство получили 85 119 украинцев, в 2018 году – 83 081 украинец, в 2019 году – 299 422 украинцев, в 2020 году – 409 тысяч украинцев.

Также утверждалось, что на работу в РФ ездили: в 2017 году 503,3 тыс. украинцев въехало в РФ, в 2018 году – 460,6 тыс., в 2019 году – 435,5 тыс., в 2020 году – 148,6 тыс. украинцев.