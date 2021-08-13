Режим Лукашенка визнав екстремістським велике опозиційне видання
Видання Tut.By та його проєкт Zerkalo.io білоруський суд разом визнав "екстремістськими".
Джерело: Zerkalo.io
Деталі: Відповідне рішення ухвалив суд Центрального району Мінська. Він розглянув позовну заяву від МВС Білорусі та визнав інформаційні матеріали порталу Tut.By, його соцмереж, а також ресурс Zerkalo.io, екстремістськими.
Окрім інформаційної продукції порталів, екстремістськими також визнали логотипи Tut.By і Zerkalo.io.
Рішення суду означає, що поширення матеріалів вказаних ресурсів буде адміністративним порушенням.
В Zerkalo.io планують оскаржувати рішення. Водночас, редакція видання перебуває за кордоном.
Що передувало: На початку липня колишні співробітники новинного порталу TUT.ВY, роботу якого заблокував режим Лукашенка, оголосили про запуск нового ЗМІ.
Передісторія:
- 18 травня сайт TUT.ВY був заблокований, а рахунки компанії заморожені. Проти керівників незалежного новинного ресурсу порушили кримінальну справу про несплату податків. В рамках нього затримали 15 осіб, пов'язаних з виданням.
- В середині червня МВС Білорусі зажадало визнати "екстремістськими" матеріали TUT.ВY і соцмереж видання.