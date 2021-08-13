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Режим Лукашенка визнав екстремістським велике опозиційне видання

П'ятниця, 13 серпня 2021, 15:27

Видання Tut.By та його проєкт Zerkalo.io білоруський суд разом визнав "екстремістськими".

Джерело: Zerkalo.io

Деталі: Відповідне рішення ухвалив суд Центрального району Мінська. Він розглянув позовну заяву від МВС Білорусі та визнав інформаційні матеріали порталу Tut.By, його соцмереж, а також ресурс Zerkalo.io, екстремістськими.

Окрім інформаційної продукції порталів, екстремістськими також визнали логотипи Tut.By і Zerkalo.io.

Рішення суду означає, що поширення матеріалів вказаних ресурсів буде адміністративним порушенням. 

В  Zerkalo.io планують оскаржувати рішення. Водночас, редакція видання перебуває за кордоном. 

Що передувало: На початку липня колишні співробітники новинного порталу TUT.ВY, роботу якого заблокував режим Лукашенка, оголосили про запуск нового ЗМІ

Передісторія:

  • 18 травня сайт TUT.ВY був заблокований, а рахунки компанії заморожені. Проти керівників незалежного новинного ресурсу порушили кримінальну справу про несплату податків. В рамках нього затримали 15 осіб, пов'язаних з виданням.
  • В середині червня МВС Білорусі зажадало визнати "екстремістськими" матеріали TUT.ВY і соцмереж видання. 

Теми: БілорусьЗМІ


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