Режим Лукашенка визнав екстремістським велике опозиційне видання

Видання Tut.By та його проєкт Zerkalo.io білоруський суд разом визнав "екстремістськими".

Джерело: Zerkalo.io

Деталі: Відповідне рішення ухвалив суд Центрального району Мінська. Він розглянув позовну заяву від МВС Білорусі та визнав інформаційні матеріали порталу Tut.By, його соцмереж, а також ресурс Zerkalo.io, екстремістськими.

Окрім інформаційної продукції порталів, екстремістськими також визнали логотипи Tut.By і Zerkalo.io.

Рішення суду означає, що поширення матеріалів вказаних ресурсів буде адміністративним порушенням.

В Zerkalo.io планують оскаржувати рішення. Водночас, редакція видання перебуває за кордоном.

Що передувало: На початку липня колишні співробітники новинного порталу TUT.ВY, роботу якого заблокував режим Лукашенка, оголосили про запуск нового ЗМІ.

Передісторія: