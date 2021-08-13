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Режим Лукашенко признал экстремистским большое оппозиционное издание

Пятница, 13 августа 2021, 15:27

Издание Tut.By и его проект Zerkalo.io белорусский суд вместе признал "экстремистскими".

Источник: Zerkalo.io

Детали: Соответствующее решение принял суд Центрального района Минска. Он рассмотрел исковое заявление от МВД Беларуси и признал информационные материалы портала Tut.By, его соцсетей, а также ресурс Zerkalo.io, экстремистскими.

Кроме информационной продукции порталов, экстремистскими также признали логотипы Tut.By и Zerkalo.io.

Решение суда означает, что распространение материалов указанных ресурсов будет административным нарушением.

В Zerkalo.io планируют обжаловать решение. В то же время, редакция издания находится за границей.

Что предшествовало: В начале июля бывшие сотрудники крупнейшего новостного портала TUT.ВY, работу которого заблокировал режим Лукашенко, объявили о запуске нового СМИ.

Предыстория:

  • 18 мая сайт TUT.ВY был заблокирован, а счета компании заморожены. Против руководителей независимого новостного ресурса возбудили уголовное дело о неуплате налогов. В рамках него задержали 15 человек, связанных с изданием.
  • В середине июня МВД Беларуси потребовало признать "экстремистскими" материалы TUT.ВY и соцсетей издания. 

Темы: БеларусьСМИ
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