Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Режим Лукашенко признал экстремистским большое оппозиционное издание

Пятница, 13 августа 2021, 15:27
Режим Лукашенко признал экстремистским большое оппозиционное издание

Издание Tut.By и его проект Zerkalo.io белорусский суд вместе признал "экстремистскими".

Источник: Zerkalo.io

Детали: Соответствующее решение принял суд Центрального района Минска. Он рассмотрел исковое заявление от МВД Беларуси и признал информационные материалы портала Tut.By, его соцсетей, а также ресурс Zerkalo.io, экстремистскими.

Кроме информационной продукции порталов, экстремистскими также признали логотипы Tut.By и Zerkalo.io.

Решение суда означает, что распространение материалов указанных ресурсов будет административным нарушением.

В Zerkalo.io планируют обжаловать решение. В то же время, редакция издания находится за границей.

Что предшествовало: В начале июля бывшие сотрудники крупнейшего новостного портала TUT.ВY, работу которого заблокировал режим Лукашенко, объявили о запуске нового СМИ.

Предыстория:

  • 18 мая сайт TUT.ВY был заблокирован, а счета компании заморожены. Против руководителей независимого новостного ресурса возбудили уголовное дело о неуплате налогов. В рамках него задержали 15 человек, связанных с изданием.
  • В середине июня МВД Беларуси потребовало признать "экстремистскими" материалы TUT.ВY и соцсетей издания. 

Темы: БеларусьСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Беларусь
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
В Беларуси умер известный художник-политзаключенный
В Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут учить беларусов вести бои
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: