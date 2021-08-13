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По держТБ Білорусі показали, як ловлять на кордоні перебіжчиків до України

П'ятниця, 13 серпня 2021, 16:33

Державний телеканал Білорусі показав сюжет, в якому розповіли про спробу двох фігурантів "хороводної" справи втекти в Україну. 

Джерело: сюжет державного телеканалу Білорусі "ОНТ" 

Деталі: Стверджується, що чоловіків затримали на кордоні в лісі. Вони начебто мали при собі драбину, щоб перелізти через паркан на кордоні. 

За інформацією правозахисників, затриманими виявились мешканці Брестської області Андрій Оніскевич та Ілля Полховський. Чоловіки були засуджені у так званій "хороводній" справі. Суд призначив їм покарання у півтора та два роки обмеження волі. 

У сюжеті є кадри, де начебто затримані визнають, що "хотіли уникнути покарання" а тому тікали через кордон. 

Затриманим вже виписали штраф за спробу незаконно перетнути кордон та планують етапувати їх на "хімію". 

Довідково: "Хороводна" справа пов’язана із протестами у Бресті після президентських виборів в Білорусі. 13 вересня минулого року колона демонстрантів перекрила рух на одному із проспектів міста. Там же мітингарі водили хороводи. Силовики тоді взялись їх розганяти водометами. 

Правозахисники кажуть, що фігурують у справі понад 100 осіб. Їх судять групами по 10-14 осіб. 

Теми: Білорусьопозиція


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