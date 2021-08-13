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По госТВ Беларуси показали, как ловят на границе перебежчиков в Украину

Пятница, 13 августа 2021, 16:33

Государственный телеканал Беларуси показал сюжет, в котором рассказали о попытке двух фигурантов "хороводного" дела вытекает в Украине.

Источник: сюжет государственного телеканала Беларуси "ОНТ"

Детали: Утверждается, что мужчин задержали на границе в лесу. Они якобы имели при себе лестницу, чтобы перелезть через забор на границе.

По информации правозащитников, задержанными оказались жители Брестской области Андрей Онискевич и Илья Полховский. Мужчины были осуждены по так называемому "хороводные" делу. Суд назначил им наказание в полтора и два года ограничения свободы.

В сюжете есть кадры, где якобы задержаны признают, что "хотели избежать наказания" а потому бежали через границу.

Задержанным уже выписали штраф за попытку незаконно пересечь границу и планируют этапировать их на "химию".

Справка: "Хороводное" дело связано с протестами в Бресте после президентских выборов в Беларуси. 13 сентября прошлого года колонна демонстрантов перекрыла движение на одном из проспектов города. Там же митингующие водили хороводы. Силовики тогда взялись их разгонять водометами.

Правозащитники говорят, что фигурируют в деле более 100 человек. Их судят группами по 10-14 человек.

Темы: Беларусьоппозиция
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