Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Масштабне розкрадання земель: до топчиновниці Геокадастру прийшли з підозрою

П'ятниця, 13 серпня 2021, 17:46
Масштабне розкрадання земель: до топчиновниці Геокадастру прийшли з підозрою

СБУ повідомила про підозру вже другій топчиновниці Держгеокадастру, яка причетна до масштабного розкрадання земель.

Джерело: СБУ

Деталі: На момент вчинення злочину вона обіймала посаду в.о. начальника головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області.

Встановлено, що внаслідок неналежного виконання службових обов’язків вона підписала низку наказів, якими незаконно передала у приватну власність великі земельні ділянки.

Її підозрюють у службовій недбалості. Триває розслідування та планується притягнення до відповідальності інших причетних.

Передісторія: Навесні співробітники СБУ провели обшуки у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру, в ході яких знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тисячі земельних ділянок.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СБУземляЧернігівська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
СБУ
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: