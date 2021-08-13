Масштабне розкрадання земель: до топчиновниці Геокадастру прийшли з підозрою

СБУ повідомила про підозру вже другій топчиновниці Держгеокадастру, яка причетна до масштабного розкрадання земель.

Джерело: СБУ

Деталі: На момент вчинення злочину вона обіймала посаду в.о. начальника головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області.

Встановлено, що внаслідок неналежного виконання службових обов’язків вона підписала низку наказів, якими незаконно передала у приватну власність великі земельні ділянки.

Її підозрюють у службовій недбалості. Триває розслідування та планується притягнення до відповідальності інших причетних.

Передісторія: Навесні співробітники СБУ провели обшуки у 22 територіальних підрозділах Держгеокадастру, в ході яких знайшли речові докази незаконної приватизації понад 2,5 тисячі земельних ділянок.