Масштабное хищение земель: к топ-чиновнице Госгеокадастра пришли с подозрением

СБУ сообщила о подозрении уже второй топ-чиновнице Госгеокадастра, которая причастна к масштабному хищения земель.

Источник: СБУ

Детали: На момент совершения преступления она занимала должность и.о. начальника главного управления Госгеокадастра в Черниговской области.

Установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей она подписала ряд приказов, которыми незаконно передала в частную собственность большие земельные участки.

Ее подозревают в служебной халатности. Продолжается расследование и планируется привлечение к ответственности других причастных.

Предыстория: Весной сотрудники СБУ провели обыски в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра, в ходе которых нашли вещественные доказательства незаконной приватизации более 2500 земельных участков.