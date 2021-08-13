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Масштабное хищение земель: к топ-чиновнице Госгеокадастра пришли с подозрением

Пятница, 13 августа 2021, 17:46

СБУ сообщила о подозрении уже второй топ-чиновнице Госгеокадастра, которая причастна к масштабному хищения земель.

Источник: СБУ

Детали: На момент совершения преступления она занимала должность и.о. начальника главного управления Госгеокадастра в Черниговской области.

Установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей она подписала ряд приказов, которыми незаконно передала в частную собственность большие земельные участки.

Ее подозревают в служебной халатности. Продолжается расследование и планируется привлечение к ответственности других причастных.

Предыстория: Весной сотрудники СБУ провели обыски в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра, в ходе которых нашли вещественные доказательства незаконной приватизации более 2500 земельных участков.

Украинская правда
Темы: СБУземляЧерниговская область
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