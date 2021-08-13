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Росія планує втручатись у майбутні вибори в США – розвідка

П'ятниця, 13 серпня 2021, 18:16

Американська розвідка має дані, що Росія планує втручатись у майбутні вибори 2022 року в США. 

Джерело: CNN

Деталі: Вказується, що Білий дім регулярно отримує звіти розвідки про те, що спроби Росія втручатись в американські вибори тривають та ніколи не припиняються. 

Джерела CNN стверджують, що останнім часом від розвідки надходили звіти про спроби росіян поширювати дезінформацію у соцмережах та використовувати ЗМІ для пропаганди.  

У CNN кажуть, що за їх інформацією, тактика Кремля щодо втручання стає більше витонченою та вже не включає такі дії, які можна легко відслідкувати, як то придбання реклами у Facebook. Москва більше орієнтується на підтримку поляризованості американського суспільства, зокрема, щодо питання вакцинації від коронавірусу. 

Теми: РосіявибориСШАрозвідка


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