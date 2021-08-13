Росія планує втручатись у майбутні вибори в США – розвідка

Американська розвідка має дані, що Росія планує втручатись у майбутні вибори 2022 року в США.

Джерело: CNN

Деталі: Вказується, що Білий дім регулярно отримує звіти розвідки про те, що спроби Росія втручатись в американські вибори тривають та ніколи не припиняються.

Джерела CNN стверджують, що останнім часом від розвідки надходили звіти про спроби росіян поширювати дезінформацію у соцмережах та використовувати ЗМІ для пропаганди.

У CNN кажуть, що за їх інформацією, тактика Кремля щодо втручання стає більше витонченою та вже не включає такі дії, які можна легко відслідкувати, як то придбання реклами у Facebook. Москва більше орієнтується на підтримку поляризованості американського суспільства, зокрема, щодо питання вакцинації від коронавірусу.