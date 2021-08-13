Россия планирует вмешиваться в будущие выборы в США – разведка

Американская разведка располагает данными, что Россия планирует вмешиваться в предстоящих выборы 2022 года в США.

Источник: CNN

Детали: Указывается, что Белый дом регулярно получает отчеты разведки о том, что попытки Россия вмешиваться в американские выборы продолжаются и никогда не прекращаются.

Источники CNN утверждают, что в последнее время от разведки поступали отчеты о попытках россиян распространять дезинформацию в соцсетях и использовать СМИ для пропаганды.

В CNN говорят, что по их информации, тактика Кремля относительно вмешательства становится более утонченной и уже не включает такие действия, которые можно легко отследить, как приобретение рекламы в Facebook. Москва больше ориентируется на поддержку поляризованности американского общества, в частности, по вопросу вакцинации от коронавируса.