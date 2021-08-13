Посол в Туреччині розповів про переваги і ризики для України від нового каналу "Стамбул"

Новопризначений посол України в Туреччині Василь Боднар вважає, що будівництво нового каналу "Стамбул", який з'єднає Мармурове і Чорне моря, несе виклики і переваги для України.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Для нас можуть бути певні як виклики, так і переваги. Перевагою може бути, якщо ми домовимось про проходження LNG-танкерів", - зазначив Боднар.

Крім того, за його словами, Україна зацікавлена в тому, щоб кораблі НАТО та інших країн-партнерів могли довше перебувати в акваторії Чорного моря. Це можливо, якщо на канал не поширюватиметься дія конвенції Монтре.

Водночас посол зауважив, що інформація про те, чи буде поширюватись на канал конвенція Монтре, наразі "неповна". Він заявив, що особисто не вірить у те, що правила міжнародного проходження проток будуть змінені стосовно цього каналу, оскільки за міжнародним правом до "Стамбула" мають бути застосовані всі правила проходу, які нині діють щодо інших турецьких проток.

"З іншого боку… ми бачимо інші ризики. Чи будуть цим каналом користуватися російські окупаційні сили, чи зможуть вони вивозити ще більше своїх вантажів до Сирії чи до Африки? Це так само питання двояке, його треба серйозно аналізувати. Який буде обсяг, яка буде прохідна спроможність?", - зауважив Боднар.

Він також пояснив, що канал будують для більшої безпеки Стамбула.

"Сам проєкт покликаний збільшити безпеку Стамбула, оскільки прохід великотоннажних суден, суден з небезпечним вантажем, з LPG-газом, створюють реальну загрозу багатомільйонному місту. Тому проєкт економічно грунтується на тому, що буде створений платний шлях для проходження різного типу кораблів, який не становитиме загрозу для великого міста", - сказав дипломат.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 26 червня дав старт будівництву мегапроєкту - каналу "Стамбул", який з'єднає Мармурове і Чорне моря.

Будівництво каналу "Стамбул" планується завершити за 6 років. Вартість проєкту оцінюється приблизно в 15 млрд доларів.

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