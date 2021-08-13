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Посол в Турции рассказал о преимуществах и рисках для Украины от нового канала "Стамбул"

Пятница, 13 августа 2021, 19:15
фото: Укринформ

Новоназначенный посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что строительство нового канала "Стамбул", который соединит Мраморное и Черное моря, несет вызовы и преимущества для Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Для нас могут быть определенные как вызовы, так и преимущества. Преимуществом может быть, если мы договоримся о прохождении LNG-танкеров", - отметил Боднар.

Кроме того, по его словам, Украина заинтересована в том, чтобы корабли НАТО и других стран-партнеров могли дольше находиться в акватории Черного моря. Это возможно, если на канал не будет распространяться действие конвенции Монтрё.

В то же время посол отметил, что информация о том, будет ли распространяться на канал конвенция Монтре, пока "неполная". Он заявил, что лично не верит в то, что правила международного прохождения проливов будут изменены в отношении этого канала, поскольку по международному праву к "Стамбулк" должны быть применены все правила прохода, которые сейчас действуют в отношении других турецких проливов.

"С другой стороны ... мы видим другие риски. Будут ли этим каналом пользоваться российские оккупационные силы, смогут ли они вывозить еще больше своих грузов в Сирию или в Африку? Это так же вопрос двоякий, его надо серьезно анализировать. Какой будет объем, какой будет проходная способность?", - отметил Боднар.

Он также пояснил, что канал строят для большей безопасности Стамбула.

"Сам проект призван увеличить безопасность Стамбула, поскольку проход крупнотоннажных судов, судов с опасным грузом, с LPG-газом, создают реальную угрозу многомиллионному городу. Поэтому проект экономически основывается на том, что будет создан платный путь для прохождения различного типа кораблей, который не будет угрозой для большого города", - сказал дипломат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 июня дал старт строительству мегапроекта - канала "Стамбул", который соединит Мраморное и Черное моря.

Строительство канала "Стамбул" планируется завершить за 6 лет. Стоимость проекта оценивается примерно в 15 млрд долларов.

Смотрите интервью "Европейской правды": На какую помощь Турции может рассчитывать Украина?

Темы: Турциядипломатические отношения
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Посол в Турции рассказал о преимуществах и рисках для Украины от нового канала "Стамбул"

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