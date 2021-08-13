"Шахтар" здолав "Металіст-1925" у 4 турі УПЛ

Донецький "Шахтар" у матчі 4 туру української Прем`єр-ліги з рахунком 2:0 переміг харківський "Металіст-1925".

Поєдинок пройшов у Києві на НСК "Олімпійський" у п`ятницю 13 серпня.

У перші 45-ть хвилин на полі було більше боротьби, ніж гри в атакувальний футбол. Харківська команда вправно оборонялася, а в "гірників" нічого не виходило створити в нападі. За весь тайм в обох команд був лише один удар по воротах, який на рахунку Тете.

Другий тайм донецька команда розпочала більш агресивно в атаці і на 49-й хвилині відкриває рахунок. Після подачі кутового Тарас Степаненко на стійці поборовся із захисником і розстріляв ворота "Металіста-1925" - 1:0. Через пару хвилин голкіпер гостей Денис Сидоренко відбиває удар Лассіна Траоре з метрів 13-ти.

Ще один сейв Сидоренко видав після удару Манора Соломона з лінії штрафного майданчика. На 79-й хвилині "Шахтар" знімає питання щодо переможця у цій зустрічі. Після скидки головою від Миколи Матвієнка Траоре у падінні ударом головою подвоює рахунок - 2:0.

Мав шанс на гол "Металіст-1925" на 86-й хвилині, але Євгеній Ткачук з пари метрів не поцілив у порожні ворота після помилки на виході Анатолія Трубіна.