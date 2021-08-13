"Шахтер" обыграл "Металлист-1925" в 4 туре УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 4 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:0 победил харьковский "Металлист-1925".

Поединок прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" в пятницу 13 августа.

В первые 45-ть минут на поле было больше борьбы, чем игры в атакующий футбол. Харьковская команда умело оборонялась, а в "горняков" ничего не получалось создать в нападении. За весь тайм у обеих команд был только один удар по воротам, который на счету Тете.

Второй тайм донецкая команда начала более агрессивно в атаке и на 49-й минуте открывает счет. После подачи углового Тарас Степаненко на стойке поборолся с защитником и расстрелял ворота "Металлиста-1925" - 1:0. Через пару минут голкипер гостей Денис Сидоренко отражает удар Лассина Траоре метров с 13-ти.

Еще один сейв Сидоренко выдал после удара Манора Соломона с линии штрафной. На 79-й минуте "Шахтер" снимает вопрос о победителе в этой встрече. После скидки головой от Николая Матвиенко Траоре в падении ударом головой удваивает счет - 2: 0.

Имел шанс на гол "Металлист-1925" на 86-й минуте, но Евгений Ткачук с пары метров не попал в пустые ворота после ошибки на выходе Анатолия Трубина.