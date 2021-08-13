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"На прохання трудящих": у Лукашенка поскаржилися в ООН на санкції

П'ятниця, 13 серпня 2021, 21:52
ФОТО PRESIDENT.GOV.BY

Національний координатор з досягнення Цілей сталого розвитку, заступник голови Ради республіки Національних зборів Білорусі Анатолій Ісаченко направив в Генеральну асамблею ООН заяву, у якій поскаржився на західні санкції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради республіки.

 Заява направлена "за фактом економічного і політичного тиску на Білорусь". Документ закликає організацію вплинути на ініціаторів санкцій проти Мінська.

За словами Ісаченка, Білорусь зіткнулася "з нахабним та зухвалим викликом, кинутим суверенній, демократичній і миролюбній державі, кожному її громадянину".

"Односторонні обмежувальні заходи у вигляді недопущення вироблених в Білорусі товарів на європейський ринок, заборони західних держав на перельоти білоруських перевізників над своєю територією, ескалація міграційної кризи на білорусько-литовському кордоні в цей час набувають катастрофічні перспективи.

Подібна бездумна політика щодо нашої країни серйозно зачіпає інтереси не тільки білоруських громадян. На адресу Євросоюзу спрямовані сотні звернень білоруських трудових колективів із закликом припинити неправомірний тиск. Однак численні прохання трудящих ігноруються", - йдеться в заяві.

Він закликав Генасамблею ООН засудити "грубе втручання у внутрішні справи Білорусі" з боку іноземних держав і вжити заходів щодо недопущення використання "односторонніх примусових обмежень щодо суверенної держави".

Нагадаємо, у річницю останніх президентських виборів СШАБританія та Канада посилили санкції проти режиму Лукашенка.

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Теми: ЛукашенкоООН


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