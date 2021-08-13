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"По просьбе трудящихся": у Лукашенко пожаловались в ООН на санкции

Пятница, 13 августа 2021, 21:52
По просьбе трудящихся: у Лукашенко пожаловались в ООН на санкции
ФОТО PRESIDENT.GOV.BY

Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко направил в Генеральную ассамблею ООН заявление, в котором пожаловался на западные санкции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета республики.

 Заявление направлено "по факту экономического и политического давления на Беларусь". Документ призывает организацию повлиять на инициаторов санкций против Минска.

По словам Исаченко, Беларусь столкнулась "с наглым и дерзким вызовом, брошенным суверенному, демократическому и миролюбивому государству, каждому его гражданину".

"Односторонние ограничительные меры в виде недопущения произведенных в Беларуси товаров на европейский рынок, запрета западных государств на перелеты белорусских перевозчиков над своей территорией, эскалация миграционного кризиса на белорусско-литовской границе в настоящее время приобретают катастрофические перспективы. Подобная бездумная политика в отношении нашей страны серьезно затрагивает интересы не только белорусских граждан. В адрес Евросоюза направлены сотни обращений белорусских трудовых коллективов с призывом прекратить неправомерное давление. Однако многочисленные просьбы трудящихся игнорируются", - говорится в заявлении.

Он призвал Генассамблею ООН осудить "грубое вмешательство во внутренние дела Беларуси" со стороны иностранных государств и принять меры по недопущению использования "односторонних принудительных ограничений в отношении суверенного государства".

Напомним, в годовщину последних президентских выборов США, Великобритания и Канада ужесточили санкции против режима Лукашенко.

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Темы: ЛукашенкоООН
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