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Липень 2021-го став найспекотнішим місяцем з будь-коли фіксованих — вчені уряду США

Субота, 14 серпня 2021, 01:37
Липень 2021-го став найспекотнішим місяцем з будь-коли фіксованих — вчені уряду США

Липень 2021 року був найспекотнішим місяцем у світі і найспекотнішим місяцем від початку обліку 142 роки тому.

Джерело: дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) (відомства в структурі Міністерства торгівлі США), адміністратор NOAA Рік Спінрад, The Guardian

Пряма мова Спіранда: "Липень, як правило, найтепліший місяць в світі, але липень 2021 року перевершив сам себе як найбільш спекотний липень і місяць з коли-небудь зареєстрованих. Цей новий рекорд доповнює тривожний і руйнівний шлях, який зміна клімату затвердила для всього світу".

Деталі: Глобальна температура поверхні суші і океану в минулому місяці була вища на 0,9°C,  аніж середній показник 20  століття (15,8°C).

Цей липень побив попередній рекорд, встановлений 2016 року.

У NOAA заявляють, що зараз "дуже ймовірно", що 2021 рік потрапить в десятку найбільш спекотних з коли-небудь зареєстрованих років.

"Українська правда" в Threads

Теми: погодаекологія
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