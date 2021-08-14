Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Июль 2021-го стал самым жарким месяцем из когда-либо фиксированных — ученые правительства США

Суббота, 14 августа 2021, 01:37
Июль 2021-го стал самым жарким месяцем из когда-либо фиксированных — ученые правительства США

Июль 2021 года был самым жарким месяцем в мире и самым жарким месяцем с начала учета 142 года назад.

Источник: данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) (ведомство в структуре Министерства торговли США), администратор NOAA Год Спинрад, The Guardian

Прямая речь Спиранда: "Июль, как правило, самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя как наиболее жаркий июль и месяц из когда-либо зарегистрированных. Этот новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь, который изменение климата утвердило для всего мира".

Детали: Глобальная температура поверхности суши и океана в прошлом месяце была выше на 0,9°C, нежели средний показатель 20 века (15,8°C).

В NOAA заявляют, что сейчас "очень вероятно", что 2021 год попадет в десятку самых жарких из когда-либо зарегистрированных лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаэкология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
погода
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: