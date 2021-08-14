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Июль 2021-го стал самым жарким месяцем из когда-либо фиксированных — ученые правительства США

Суббота, 14 августа 2021, 01:37

Июль 2021 года был самым жарким месяцем в мире и самым жарким месяцем с начала учета 142 года назад.

Источник: данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) (ведомство в структуре Министерства торговли США), администратор NOAA Год Спинрад, The Guardian

Прямая речь Спиранда: "Июль, как правило, самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя как наиболее жаркий июль и месяц из когда-либо зарегистрированных. Этот новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь, который изменение климата утвердило для всего мира".

Детали: Глобальная температура поверхности суши и океана в прошлом месяце была выше на 0,9°C, нежели средний показатель 20 века (15,8°C).

В NOAA заявляют, что сейчас "очень вероятно", что 2021 год попадет в десятку самых жарких из когда-либо зарегистрированных лет.

Темы: погодаэкология
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