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США запровадили санкції проти кубинських чиновників

Субота, 14 серпня 2021, 03:41
США запровадили санкції проти кубинських чиновників

США запровадили санкції щодо двох кубинських чиновників Міністерства внутрішніх справ і військового підрозділу – це пов’язане з придушенням кубинською владою протестів минулого місяця.

Джерело: Міністерство фінансів США, Reuters, Держдеп США

Деталі: Зокрема, США застосовують санкції   проти Ромаріко Відаля Сотомайора Гарсії, начальника політичного управління кубинського міністерства внутрішніх справ (MININT); Педро Орландо Мартінеса Фернандеса, начальника політичного управління кубинської національної революційної поліції (PNR); проти Військ запобігання (Tropas de Prevencion) Міністерства революційних збройних сил Куби. У Держдепі зазначають, що солдати TDP, також відомі як "Бойнас Рохас" або "Червоні берети", були на вулицях і, як повідомляється, нападали і били протестувальників та проводили насильницькі арешти. Сили MININT, включаючи PNR, проводили жорстокі репресії щодо мирних демонстрантів.

Передісторія:

  • Протести вибухнули на тлі гіршої економічної кризи керованої комуністами Куби. Люди були обурені нестачею товарів першої необхідності, обмеженням громадянських свобод і тим, як влада справляється з пандемією.
  • Президент Куби Мігель Діас-Канель звинуватив у заворушеннях Штати, які в останні роки посилили своє багаторічне торгове ембарго на острів.
  • Мінфін США раніше оголосив про санкції щодо міністра оборони Куби і спецпідрозділу міністерства внутрішніх справ.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАсанкції
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