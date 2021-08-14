США ввели санкции против кубинских чиновников

США ввели санкции в отношении двух кубинских чиновников Министерства внутренних дел и военного подразделения - это связано с подавлением кубинскими властями протестов в прошлом месяце.



Источник: Министерство финансов США, Reuters, Госдеп США



Детали: В частности, США применяют санкции против Ромарико Видаля Сотомайора Гарсии, начальника политического управления кубинского министерства внутренних дел (MININT); Педро Орландо Мартинеса Фернандеса, начальника политического управления кубинской национальной революционной полиции (PNR); против Войск предотвращения (Tropas de Prevencion) Министерства революционных вооруженных сил Кубы. В Госдепе отмечают, что солдаты TDP, также известные как "Бойнас Рохас" или "Красные береты", были на улицах и, как сообщается, нападали и избивали протестующих и проводили насильственные аресты. Силы MININT, включая PNR, проводили жестокие репрессии в отношении мирных демонстрантов.

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