Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада готова прийняти до 20 тисяч афганських біженців

Субота, 14 серпня 2021, 08:20
Канада готова прийняти до 20 тисяч афганських біженців

Міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно заявив, що країна готова прийняти до 20 тисяч афганських біженців із "групи ризику", яким при захопленні влади в Афганістані рухом "Талібан" загрожує небезпека.

Джерело: "Global News", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Мендічіно: "Ситуація в Афганістані жахлива, і Канада не сидітиме склавши руки".

Деталі: До категорії особливо вразливих осіб належать жінки, що займають або займали в Афганістані офіційні пости, державні службовці, перекладачі та інші особи, які співпрацювали з американськими та іншими західними представниками.

Серед таких осіб також журналісти і правозахисники.

За словами Мендічіно, кілька літаків із біженцями вже вилетіли, перший із них приземлився в Торонто в п'ятницю.

Канадський міністр закордонних справ Марк Гарно напередодні написав у Twitter, що Канада "в боргу перед афганцями", і буде докладати зусиль щодо забезпечення їхньої безпеки.

Він також заявив: "Захист посольства Канади і наших співробітників є нашим головним пріоритетом".

Раніше Канада приступила до евакуації свого посольства в Афганістані.

Як і США, Канада вирішила направити до Кабула підрозділ спецназу, який буде забезпечувати безпеку співробітників дипмісії при евакуації і до її закриття.

"Українська правда" в Threads

Теми: АфганістанКанадабіженці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Афганістан
Між Іраном та Талібаном сталася стрілянина через воду, є загиблі
Таліби провели перші торги нафти, видобутої в Афганістані
МЗС викликає посла Угорщини після того, як Орбан порівняв Україну з Афганістаном
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: