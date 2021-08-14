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Канада готова прийняти до 20 тисяч афганських біженців

Субота, 14 серпня 2021, 08:20

Міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно заявив, що країна готова прийняти до 20 тисяч афганських біженців із "групи ризику", яким при захопленні влади в Афганістані рухом "Талібан" загрожує небезпека.

Джерело: "Global News", "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Мендічіно: "Ситуація в Афганістані жахлива, і Канада не сидітиме склавши руки".

Деталі: До категорії особливо вразливих осіб належать жінки, що займають або займали в Афганістані офіційні пости, державні службовці, перекладачі та інші особи, які співпрацювали з американськими та іншими західними представниками.

Серед таких осіб також журналісти і правозахисники.

За словами Мендічіно, кілька літаків із біженцями вже вилетіли, перший із них приземлився в Торонто в п'ятницю.

Канадський міністр закордонних справ Марк Гарно напередодні написав у Twitter, що Канада "в боргу перед афганцями", і буде докладати зусиль щодо забезпечення їхньої безпеки.

Він також заявив: "Захист посольства Канади і наших співробітників є нашим головним пріоритетом".

Раніше Канада приступила до евакуації свого посольства в Афганістані.

Як і США, Канада вирішила направити до Кабула підрозділ спецназу, який буде забезпечувати безпеку співробітників дипмісії при евакуації і до її закриття.

Теми: АфганістанКанадабіженці


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