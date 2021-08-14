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Канада готова принять до 20 тысяч афганских беженцев

Суббота, 14 августа 2021, 08:20

Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марко Мендичино заявил, что страна готова принять до 20 тысяч афганских беженцев из "группы риска", которым при захвате власти в Афганистане движением "Талибан" угрожает опасность.

Источник: "Global News", "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Мендичино: "Ситуация в Афганистане душераздирающая, и Канада не будет бездействовать".

Детали: К категории особо уязвимых лиц относятся женщины, занимающие или занимавшие в Афганистане официальные посты, государственные служащие, переводчики и другие лица, которые сотрудничали с американскими и другими западными представителями.

Среди таких лиц также журналисты и правозащитники. 

По словам Мендичино, несколько самолетов с беженцами уже вылетели, первый из них приземлился в Торонто в пятницу.

Канадский министр иностранных дел Марк Гарно накануне написал в Twitter, что Канада "в долгу перед афганцами", и будет прилагать усилия по обеспечению их безопасности.

Он также заявил: "Защита посольства Канады и наших сотрудников является нашим главным приоритетом".

Ранее Канада приступила к эвакуации своего посольства в Афганистане. 

Как и США, Канада решила направить в Кабул подразделение спецназа, которое будет обеспечивать безопасность сотрудников дипмиссии при эвакуации и до ее закрытия.

Темы: АфганистанКанадабеженцы
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