Новий виток: 1 353 хворих на COVID в Україні за добу, з них 99 діти

За добу 13 серпня в Україні зафіксували 1 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 641 особу, помер 21 хворий, одужала 791 особа.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих 99 дітей і 33 медпрацівники.

Найбільше підтверджених випадків захворювання у цю п'ятницю зареєстрували у м. Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР – 24 962 особи, методом ІФА – 9 121 особа, експрес-тестами – 17 068 особа.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 265 217 осіб, із них 2 196 589 осіб одужали, 53 238 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП