Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий виток: 1 353 хворих на COVID в Україні за добу, з них 99 діти

Субота, 14 серпня 2021, 08:30
Новий виток: 1 353 хворих на COVID в Україні за добу, з них 99 діти

За добу 13 серпня в Україні зафіксували 1 353 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 641 особу, помер 21 хворий, одужала 791 особа.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих 99 дітей і 33 медпрацівники. 

Найбільше підтверджених випадків захворювання у цю п'ятницю зареєстрували у м. Київ (198), Харківській (138), Дніпропетровській (117), Донецькій (98) та Одеській (81) областях.

За добу протестовано:  методом ПЛР – 24 962 особи, методом ІФА – 9 121 особа, експрес-тестами – 17 068 особа.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 265 217 осіб, із них 2 196 589 осіб одужали, 53 238 хворих померли. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: