Новый виток: 1 353 больных COVID в Украине за сутки, из них 99 дети

За сутки 13 августа в Украине зафиксировали 1 353 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 641 человека, умер 21 больной, выздоровел 791 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 99 детей и 33 медработника.

Больше всего подтвержденных случаев заболевания в эту пятницу зарегистрировали в г. Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 24 962 человека, методом ИФА – 9 121 человек, экспресс-тестами – 17 068 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 265 217 человек, из них 2 196 589 человек выздоровели, 53 238 заболевших скончались.

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