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Темп вакцинації стабільний: у п’ятницю українцям зробили майже 162 тисячі щеплень

Субота, 14 серпня 2021, 08:57
Темп вакцинації стабільний: у п’ятницю українцям зробили майже 162 тисячі щеплень
УП

13 серпня в Україні 161 792 людини вакцинували проти COVID-19: одну дозу отримали 106 206 людей, повністю імунізовані – 55 586 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: У цю п'ятницю працювали 926 мобільних бригад, 2 879 пунктів щеплення і 335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 644 649 людей, із них отримали одну дозу – 4 644 647 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 688 903 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого в країні зробили 7 333 550 щеплень.

 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідемія
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