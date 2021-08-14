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Темп вакцинации стабильный: в пятницу украинцам сделали почти 162 тысячи прививок

Суббота, 14 августа 2021, 08:57
Темп вакцинации стабильный: в пятницу украинцам сделали почти 162 тысячи прививок
УП

13 августа в Украине 161 792 человека вакцинировали против COVID-19: одну дозу получили 106 206 человек полностью иммунизированы – 55 586 человек.

Источник: МОЗ

Детали: В эту пятницу работали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов прививки и 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 644 649 человек, из них получили одну дозу – 4 644 647 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 688 903 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля в стране сделали 7 333 550 прививок.

 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019эпидемия
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