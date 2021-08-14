У США починають вимагати доказ вакцинації для відвідування кафе і спортзалів

Сан-Франциско стало першим великим американським містом, де вимагатимуть доказу повної вакцинації від коронавірусу для відвідування приміщень ресторанів, барів і спортзалів.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: У Сан-Франциско обмеження набувають чинності 20 серпня і стосуватимуться усіх людей віком від 12 років.

Повний курс вакцинації в цьому місті пройшли 78% дорослого населення.

У Новому Орлеані з понеділка для проходу в закриті приміщення закладів харчування, фітнес-центрів чи на масові спортивні події треба буде показати доказ хоа б першого щеплення або свіжий негативний COVID-тест.

У Нью-Йорку подібні заходи вводять також із 16 серпня, але перевіряти їх виконання у кафе чи кінотеатрах почнуть аж всередині вересня.