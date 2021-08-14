Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США начинают требовать доказательства вакцинации для посещения кафе и спортзалов

Суббота, 14 августа 2021, 09:09
В США начинают требовать доказательства вакцинации для посещения кафе и спортзалов

Сан-Франциско стало первым крупным американским городом, где будут требовать доказательства полной вакцинации от коронавируса для посещения помещений ресторанов, баров и спортзалов.

Источник: "Голос Америки"

Детали: В Сан-Франциско ограничения вступают в силу 20 августа и будут касаться всех людей в возрасте от 12 лет.

Полный курс вакцинации в этом городе прошли 78% взрослого населения.

В Новом Орлеане с понедельника для прохода в закрытые помещения общепита, фитнес-центров или на массовые спортивные события надо будет показать доказательство хотя бы первой прививки или свежий негативный COVID-тест.

В Нью-Йорке подобные мероприятия вводят также с 16 августа, но проверять их выполнение в кафе или кинотеатрах начнут аж в середине сентября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
США
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Не в городах и записывая локации: у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов
Последние новости
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: