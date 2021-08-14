В США начинают требовать доказательства вакцинации для посещения кафе и спортзалов

Сан-Франциско стало первым крупным американским городом, где будут требовать доказательства полной вакцинации от коронавируса для посещения помещений ресторанов, баров и спортзалов.

Источник: "Голос Америки"

Детали: В Сан-Франциско ограничения вступают в силу 20 августа и будут касаться всех людей в возрасте от 12 лет.

Полный курс вакцинации в этом городе прошли 78% взрослого населения.

В Новом Орлеане с понедельника для прохода в закрытые помещения общепита, фитнес-центров или на массовые спортивные события надо будет показать доказательство хотя бы первой прививки или свежий негативный COVID-тест.

В Нью-Йорке подобные мероприятия вводят также с 16 августа, но проверять их выполнение в кафе или кинотеатрах начнут аж в середине сентября.