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У ДТП на Одещині загинули троє правоохоронців, ще один – із травмами

Субота, 14 серпня 2021, 09:19
У ДТП на Одещині загинули троє правоохоронців, ще один – із травмами

У Білгород- Дністровському районі Одеської області в автомобільній аварії загинули троє правоохоронців, ще один травмований. 

Джерело: Національна поліція у повідомленні 13 серпня

Деталі: За попередньою інформацією, направлені у відрядження співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області по дорозі з Татарбунар у Сарату в селі Зоря з’їхали на службовому автомобілі в кювет. 

В результаті троє працівників поліції загинули, ще один травмований.

Обставини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

Відомості про дорожньо-транспортну пригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

Справу будуть розслідувати співробітники Державного бюро розслідувань.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДТПполіціяОдеська область
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