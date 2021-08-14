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В ДТП на Одесчине погибли трое правоохранителей, еще один – с травмами

Суббота, 14 августа 2021, 09:19

В Белгород Днестровском районе Одесской области в автомобильной аварии погибли трое правоохранителей, еще один травмирован.

Источник: Национальная полиция в сообщении 13 августа

Детали: По предварительной информации, направленные в командировку сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области по дороге из Татарбунар в Сарату в селе Заря сошли на служебном автомобиле в кювет.

В результате трое полицейских погибли, еще один травмирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают правоохранители, спасатели и медики.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Дело будут расследовать сотрудники Государственного бюро расследований.

Темы: ДТПполицияОдесская область
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