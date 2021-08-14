На суші й на воді: у Києві готуються до парадів до ювілею Незалежності

На річці Дніпро та на аеродромі авіаційного науково-технічного комплексу імені Антонова пройшла підготовка до парадів у Києві та Одесі з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ та АрміяInform

Деталі: Вранці 14 серпня Сухопутні війська Збройних сил України показали, як на аеродромі НТК імені Антонова проходить стройовий огляд піших парадних розрахунків.

Військові демонстрували готовність до парадів у Києві та Одесі з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України.

До парадів залучено 36 парадних розрахунків сил безпеки та оборони.

13 серпня на річці Дніпро відбулися спільні тренування сил сектору безпеки та оборони держави, що візьмуть участь у параді.

Учасники заходу провели тренувальне проходження малих броньованих артилерійських катерів Військово-морських сил Збройних сил України з виконанням вправ радіоелектронної боротьби, катерів Державної прикордонної служби України, Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Вперше за роки незалежності на річці Дніпро в районі Київського річкового вокзалу відбудеться демонстрація спільних дій сил сектору безпеки та оборони держави. До тренувань залучено майже 100 чоловік особового складу та близько 20 катерів", – розповів представник Командування ВМС ЗСУ капітан 1 рангу Олександр Павловський.

Також була відпрацьована висадка груп спеціального призначення та десанту на необладнане узбережжя із залученням швидкісних катерів Willard та БТР-80.

Після цього відбулася показова демонстрація надання допомоги аварійному катеру з десантуванням рятувальної парашутно-десантної групи.

Передбачається, що до заходу також залучатиметься морська авіація ВМС, авіація Повітряних сил та армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ. Зокрема, відбудеться проліт літаків Су-25, вертольотів Мі-8 та Мі-14ПЧ.

Завершиться дійство проходженням буксирів з фонтануванням і катерів комунальної аварійно-рятувальної служби, яхт і катерів яхт-клубів Києва.