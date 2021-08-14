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На суше и на воде: в Киеве готовятся к парадам к юбилею Независимости

Суббота, 14 августа 2021, 09:50
armyinform.com.ua

На реке Днепр и на аэродроме авиационного научно-технического комплекса имени Антонова прошла подготовка к парадам в Киеве и Одессе по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Источник: Сухопутные войска ВСУ и АрміяInform

Детали: Утром 14 августа Сухопутные войска Вооруженных сил Украины показали, как на аэродроме НТК имени Антонова проходит смотр пеших парадных расчетов.

Военные демонстрировали готовность к парадам в Киеве и Одессе по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

К парадам привлечены 36 парадных расчетов сил безопасности и обороны.

13 августа на реке Днепр состоялись совместные тренировки сил сектора безопасности и обороны государства, которые примут участие в параде.

Участники мероприятия провели тренировочное прохождения малых бронированных артиллерийских катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с выполнением упражнений радиоэлектронной борьбы, катеров Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Впервые за годы независимости на реке Днепр в районе Киевского речного вокзала состоится демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства. К тренировкам привлечены почти 100 человек личного состава и около 20 катеров", – рассказал представитель Командования ВМС ВСУ капитан 1 ранга Александр Павловский.

Также была отработана высадка групп специального назначения и десанта на необорудованное побережье с привлечением скоростных катеров Willard и БТР-80.

После этого состоялась показательная демонстрация оказания помощи аварийному катеру с десантированием спасательной парашютно-десантной группы.

Предполагается, что к мероприятию также привлекут морскую авиацию ВМС, авиацию Воздушных сил и армейскую авиацию Сухопутных войск ВСУ. В частности, состоится пролет самолетов Су-25, вертолетов Ми-8 и Ми-14ПЧ.

Завершится действо прохождением буксиров с фонтанированием и катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров яхт-клубов Киева.

Алена Рощенко, УП
Темы: парадКиевОдессапразднования
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