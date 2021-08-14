Звинувачення "заступника міністра інформації ДНР" пішло до суду

Звинувачувальний акт щодо так званого "заступника міністра інформації "ДНР" направлено до суду: його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності терористичної організації, а також поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного режиму.

Джерело: Офіс генерального прокурора України

Деталі: Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне слідче управління Служби безпеки України.

За даними слідства, у 2014-2015 роках обвинувачений, обіймаючи посаду "заступника міністра інформації "ДНР", відповідав за організацію агітаційної роботи серед населення, схиляння до участі у терористичній організації і підтримки її діяльності, пропаганду ідей "руського миру", налагодження взаємодії з місцевими та закордонними ЗМІ з метою їх використання для агітації, висвітлення діяльності "ДНР", дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції.

У підвальних приміщеннях захопленої бойовиками будівлі Управління СБУ в Донецькій області він неодноразово змушував полонених українських військовослужбовців на запитання російських журналістів повідомляти неправдиву інформацію про нібито умисні артилерійські обстріли Збройними силами України житлових будинків та про належні умови утримання у полоні. За відмову у дачі подібних "інтерв’ю" бойовики катували військовополонених.

Окрім того, обвинувачений у спеціально створеному телеграм-каналі пропагував комуністичний тоталітарний режим, поширюючи при цьому заборонену символіку.

За процесуального керівництва Офісу генпрокурора, до суду направлено обвинувальний акт стосовно цього громадянина України за ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 436-1 КК України.