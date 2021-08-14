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Обвинение "заместителя министра информации ДНР" пошло в суд

Суббота, 14 августа 2021, 10:53

Обвинительный акт в отношении так называемого "заместителя министра информации "ДНР" направлено в суд по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности террористической организации, а также распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического режима.

Источник: Офис генерального прокурора Украины

Детали: Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый, занимая должность "заместителя министра информации "ДНР", отвечал за организацию агитационной работы среди населения, склонение к участию в террористической организации и поддержку ее деятельности, пропаганду идей "русского мира", налаживание взаимодействия с местными и зарубежными СМИ с целью их использования для агитации, освещения деятельности "ДНР", дискредитации деятельности органов государственной власти Украины и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции.

В подвальных помещениях захваченного боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области он неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих на вопросы российских журналистов сообщать ложную информацию о якобы умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными силами Украины жилых домов и о надлежащих условиях содержания в плену. За отказ от дачи подобных "интервью" боевики пытали военнопленных.

Кроме того, обвиняемый в специально созданном телеграмм-канале пропагандировал коммунистический тоталитарный режим, распространяя при этом запрещенную символику.

Под процессуальным руководством Офиса генпрокурора, в суд направлено обвинительное заключение в отношении этого гражданина Украины по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 436-1 УК Украины.

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Темы: терроризмДНРСБУОфис генпрокурорасуд
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