Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Обвинение "заместителя министра информации ДНР" пошло в суд

Суббота, 14 августа 2021, 10:53

Обвинительный акт в отношении так называемого "заместителя министра информации "ДНР" направлено в суд по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности террористической организации, а также распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического режима.

Источник: Офис генерального прокурора Украины

Детали: Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый, занимая должность "заместителя министра информации "ДНР", отвечал за организацию агитационной работы среди населения, склонение к участию в террористической организации и поддержку ее деятельности, пропаганду идей "русского мира", налаживание взаимодействия с местными и зарубежными СМИ с целью их использования для агитации, освещения деятельности "ДНР", дискредитации деятельности органов государственной власти Украины и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции.

В подвальных помещениях захваченного боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области он неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих на вопросы российских журналистов сообщать ложную информацию о якобы умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными силами Украины жилых домов и о надлежащих условиях содержания в плену. За отказ от дачи подобных "интервью" боевики пытали военнопленных.

Кроме того, обвиняемый в специально созданном телеграмм-канале пропагандировал коммунистический тоталитарный режим, распространяя при этом запрещенную символику.

Под процессуальным руководством Офиса генпрокурора, в суд направлено обвинительное заключение в отношении этого гражданина Украины по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 436-1 УК Украины.

Темы: терроризмДНРСБУОфис генпрокурорасуд
powered by lun.ua
Главное сегодня

Министр внутренних дел Монастырский отреагировал на столкновения под ОП

Правоохранители говорят, что националисты по дороге на Банковую украли молоко

видеоВ Турции разбился российский пожарный самолет

видеоУчастники акции "Остановим капитуляцию!" жгут файеры у "дома Зеленского"

видеоНа Банковой произошли столкновения, 8 правоохранителей пострадали от националистов

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Киеве

Все новости...
терроризм
Силовики задержали предполагаемого боевика из ОРДЛО
30 человек погибли в атаке террористов в Буркина-Фасо
Донецкий боевик проведет за решеткой 10 лет
Последние новости
19:23
Марсоход Perseverance не смог собрать образцы грунта
19:18
Министр внутренних дел Монастырский отреагировал на столкновения под ОП
18:32
видеоВо Франции в пятый раз проходят многотысячные протесты против "паспортов здоровья"
18:16
Коронавирус: в России третий день подряд рекордная смертность
18:07
фотоЗАЗ будет выпускать автобусы под маркой Mercedes
17:44
видеоВ центре Праги открылась выставка, посвященная независимости Украины
17:27
Вступило в силу соглашение о сотрудничестве между спецслужбами Беларуси и Грузии
17:04
Экологическая инспекция проверит предприятия, которые могут загрязнять воду
16:58
видеоАвиакатастрофа в Турции: на борту Бе-200 были российские военные, они погибли
16:24
Правоохранители говорят, что националисты по дороге на Банковую украли молоко
Все новости...