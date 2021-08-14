Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Одеській області міськрада перестала приймати громадян без щеплення від COVID

Субота, 14 серпня 2021, 11:28
dumskaya.net

В Одеській області жителів Балтської об'єднаної територіальної громади не приймають в адміністративних будівлях, якщо у них немає щеплення проти коронавірусу чи довідки про одужання від COVID-19.

Джерело: "Думская"

Деталі: За інформацією одеського видання, з 1 серпня нещеплених балтян і жителів сіл, що входять в ОТГ, перестали пускати в адміністративні приміщення мерії і старостинських округів.

 

Громадяни скаржаться, що без документа від сімейного лікаря про вакцинацію чи про те, що людина перехворіла на коронавірусну інфекцію, неможливо отримати навіть довідку про склад сім'ї.

Обмеження були введені протоколом засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке пройшло 6 липня. При цьому відповідних розпоряджень мера, головного санітарного лікаря і рішень міськради або його виконкому немає.

 
 

Комісії з ТЕБ та НС при радах різних рівнів є дорадчими органами, їхні протокольні рішення не є нормативно-правовими актами.

Теми: Одеська областьмісцева владавакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Міністр внутрішніх справ Монастирський відреагував на сутички під ОП

Правоохоронці кажуть, що націоналісти дорогою на Банкову вкрали молоко

відеоУ Туреччині розбився російський пожежний літак

відеоУчасники акції "Зупинимо капітуляцію!" палять фаєри біля "будинку Зеленського"

відеоНа Банковій сталися сутички, 8 правоохоронців постраждали від націоналістів

Патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній очолять літургію в Києві

Усі новини...
Одеська область
У ДТП на Одещині загинули троє правоохоронців, ще один – із травмами
На Одещині 10-річну дитину вбило струмом
Поліцейського, який "зник" із $300 тисячами, знайшли повішеним у парку – ЗМІ
Останні новини
19:23
Марсохід Perseverance не зміг зібрати зразки ґрунту
19:18
Міністр внутрішніх справ Монастирський відреагував на сутички під ОП
18:32
відеоУ Франції вп’яте проходять багатотисячні протести проти паспортів здоров’я
18:16
Коронавірус: у Росії третій день поспіль рекордна смертність
18:07
фотоЗАЗ випускатиме автобуси під маркою Mercedes
17:44
видеоУ центрі Праги відкрилася виставка, присвячена незалежності України
17:27
Набула чинності угода про співпрацю між спецслужбами Білорусі та Грузії
17:04
Екологічна інспекція перевірить підприємства, які можуть забруднювати воду
16:58
відеоАвіакатастрофа у Туреччині: на борту Бе-200 були російські військові, вони загинули
16:24
Правоохоронці кажуть, що націоналісти дорогою на Банкову вкрали молоко
Усі новини...