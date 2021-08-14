В Одеській області міськрада перестала приймати громадян без щеплення від COVID

В Одеській області жителів Балтської об'єднаної територіальної громади не приймають в адміністративних будівлях, якщо у них немає щеплення проти коронавірусу чи довідки про одужання від COVID-19.

Джерело: "Думская"

Деталі: За інформацією одеського видання, з 1 серпня нещеплених балтян і жителів сіл, що входять в ОТГ, перестали пускати в адміністративні приміщення мерії і старостинських округів.

Громадяни скаржаться, що без документа від сімейного лікаря про вакцинацію чи про те, що людина перехворіла на коронавірусну інфекцію, неможливо отримати навіть довідку про склад сім'ї.

Обмеження були введені протоколом засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке пройшло 6 липня. При цьому відповідних розпоряджень мера, головного санітарного лікаря і рішень міськради або його виконкому немає.

Комісії з ТЕБ та НС при радах різних рівнів є дорадчими органами, їхні протокольні рішення не є нормативно-правовими актами.